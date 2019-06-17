〈台北都會〉《台北》遲緩兒成金牌泳將 獲頒市長獎

2019-06-17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市五常國中畢業生溫心慈自小發展遲緩，在媽媽一路陪伴與鼓勵下接觸學習游泳，克服肢體障礙，如今已經會幫忙洗碗、打掃做家事，還連續三年勇奪身心障礙盃游泳比賽冠軍，表現傑出，昨獲頒市長獎接受表揚，溫心慈略帶靦腆表示，很開心得獎。

台北市公私立國中暨附設補校一○七學年度畢業生市長獎頒獎典禮，昨在大安高工登場，共有一一二七位學生獲獎，台北市長柯文哲昨出席頒獎給各校得獎代表。

媽媽相伴 溫心慈克服障礙

溫心慈在幼兒園大班時，被發現有發展遲緩、智能不足情形，昨接受頒獎表揚時，母親阮春翠陪同出席，回答問題多由母親代為說明。阮春翠回憶，當時聽到醫師評估，淚流滿面，後來帶著女兒治療，曾一天跑五間診所，女兒小學四年級開始接觸游泳，軟弱的手腳漸漸有了力氣。

阮春翠說，由於女兒手腳較無力，學習游泳十分辛苦，起初學習意願不高，萌生放棄的念頭，她就會幫女兒打氣，她說，自己雖然遠從越南嫁到台灣很辛苦，但一定會陪著女兒練習，鼓勵不要放棄。

一○五學年度開始，溫心慈在家人與教練鼓勵下，參加身心障礙盃游泳比賽，一百公尺仰式、一百公尺自由式及兩百公尺自由式都得到冠軍。阮春翠笑說，以前女兒手腳不靈活，要幫忙穿衣服等生活上的協助，現在下課後還會幫忙做家事，女兒不愛講話，大多用點頭、搖頭表達，「現在比較會頂嘴」。

看到溫心慈拿到市長獎，阮春翠有感而發表示，許多孩子不是笨、不是不成長，只要陪伴就能愈來愈進步，而她抱持感恩的心，謝謝一路以來幫助她與女兒的人。

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