〈台北都會〉三重馬路破大洞 一週內揪病灶

2019-06-17

〔記者陳心瑜、賴筱桐／新北報導〕新北市三重區頂崁街二一○巷口在前天傍晚突然塌陷，形成直徑約五公尺、深近三公尺的大坑洞，區公所昨天已暫時性回填並以交通錐圍起安全範圍，預計今天下午恢復通行；市長侯友宜、副市長陳純敬昨天分別到場勘查，初步排除水管破裂造成，水利局、養護工程處將利用ＣＣＴＶ管道閉路電視攝影、透地雷達，擴大探測塌陷點周邊五十公尺地層，在一週內找出塌陷的原因，必要時灌混凝土以鞏固路基。

十二年來已五次塌陷

當地的博愛里里長林廣表示，這個路口已是十二年來的第五次塌陷，當地民眾行經此處都特別留意，上次塌陷是二○一六年四月因自來水管破裂導致，自來水事業處因此在去年更新自來水幹管，沒想到前天又塌陷，希望市府詳細找出原因並徹底解決，不要再有第六次了。

將用透地雷達偵測

陳純敬昨天到場勘查，表示初步開挖並未發現水管漏水，排除水管破裂造成，為了根本解決塌陷的問題，估計將耗時一週，利用「透地雷達」偵測塌陷點半徑五十公尺內的地層土壤孔隙，如果發現孔隙過大，將開挖鑽探，必要時填入混凝土來鞏固路基，水利局也會利用ＣＣＴＶ檢視，確認地下污水管線是否脫落或者破孔。

坑洞暫回填 今恢復通行

侯友宜後來也到場，他指示各單位趕快找出原因並改善，前天傍晚塌陷後，三重區公所工務課與自來水公司立即派員到場處理，暫時填入混凝土並現場進行安全管制，他肯定緊急處置得宜。三重區公所表示，昨天已將坑洞填平，預計今天下午恢復正常通行；市議員李余典、蔡明堂說，幸好這次塌陷未釀傷亡，希望市府一勞永逸解決周邊地質不穩定的問題，讓民眾放心。

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