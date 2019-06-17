〈北部〉花蓮縣偏鄉急產 救護員線上指導接生

2019-06-17

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉偏鄉水漣村前晚有名孕婦突然急產，由於位置偏遠，家屬相當驚慌，消防局勤務中心救護員彭康祐接到家屬求救電話，在線上穩定家屬情緒，要孕婦跟家屬按步驟處置，但嬰兒等不及救護車抵達就出生了，因嬰孩遲遲沒有哭聲，彭康祐細心教導，最後在電話那頭順利聽到嬰兒哭聲，也讓所有人鬆一口氣。

已經看到頭了 等不及救護車

彭康祐說，曾有兩次在救護現場接生經驗，去年底調升救災救護指揮科小隊長後，負責在勤務指揮中心接聽一一九來電，這次是首度透過電話引導家屬接生。家屬報案時相當緊張，他先安撫情緒，並迅速的派遣救護車前往，但由於地址偏遠，救護車路程還要十分鐘，回撥給產婦的先生時，他聽到孕婦已陣痛大叫，先生還說「已經看到頭了」！

彭康祐認為這已準備出生，開始線上指導後順利產出，彭康祐說，家屬第一時間發現嬰兒沒有哭，他讓家屬輕摸嬰兒背部、按摩腳底，刺激胎兒第一次自主呼吸，四十幾秒之後終於聽到嬰兒宏亮哭聲！隨後指示嬰兒以浴巾包覆，臍帶暫時不要剪，此刻救護車也抵達，把產婦母女送往醫院，半個多小時車程一切平安。

掌握黃金時間 母女均安

「線上勤 務中心的醫療協助也很重要 」，彭康祐說，救護車到達現場前的黃金時間，建議家屬可先依照線上醫療人員的指引，穩定住病人的狀態，包括DACPR（線上指導CPR）、引導孕婦家屬順利接生，都是在緊急情況下必須要做的醫療穩定，這次相當難得的經驗，昨天下班他也特別到醫院探視這對隔空接生的個案。

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