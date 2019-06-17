〈北部〉宜蘭市第二行政中心命名惹議 更名平安順興樓

2019-06-17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市第二行政中心，三個月前以日治時期首任宜蘭廳長西鄉菊次郎故鄉龍鄉町，取名為龍鄉樓，被質疑美化日本殖民統治，招致批評聲浪，市公所歷經兩次專案會議，決定改名為平安順興樓，並已重新掛牌；市長江聰淵說，台灣是多元社會，他尊重各界不同聲音。

宜蘭市第二行政中心原為救國團大樓與志清堂，土地屬於市公所機關用地，昔日黨國不分時代，市公所將土地無償撥給救國團使用，一九八四年建物落成啟用；近幾年市公所辦公空間不足，市民代表會要求收回救國團土地，二○一六年以三千兩百萬元價購救國團地上物，土地、建物一併收回管理。

原取名「龍鄉樓」遭質疑紀念殖民

救國團大樓、志清堂今年完成整修，市公所為紀念宜蘭首任廳長西鄉菊次郎對地方建設貢獻，以西鄉菊次郎的故鄉鹿兒島龍鄉町，命名為龍鄉樓，並在三月掛牌。

不過，龍鄉樓命名典故，被質疑紀念殖民統治者，還有特定立場團體到場抗議，市公所與市政顧問、文史工作者討論後，易名平安順興樓，希望弭平爭議。

改以宜蘭問候語平安順興命名

江聰淵解釋，市公所為此召開兩次專案會議，委員認為先賢對宜蘭的貢獻，不能量化比較，排除人名做命名取向，考量平安順興是宜蘭市民朗朗上口的問候語，帶有吉祥平安之意，因此雀屏中選。

江聰淵說，這次重新掛牌費用，由他個人吸收，各界如果還有其他意見，隨時可向宜蘭市公所反映。

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