〈北部〉幼童尿布黃黑 苗栗社工介入清垃圾屋

2019-06-17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗市一家幼兒園發現一名幼兒尿布黃黑，而且身上出現紅疹，乃通報苗栗縣政府社會處，社工前往訪視，發現屋內外堆滿垃圾及資源回收物，住家環境髒亂，且電線外露，苗栗縣山城救援協會昨天動員二十多位志工，前往協助清運，清出五車的垃圾，之後將募集社會資源修繕房舍，讓老人及小孩有更好的居住環境。

屋內外堆滿垃圾 清出5車垃圾

苗栗縣議員楊明燁、苗栗市公所主任秘書邱宏宬也到場了解，邱宏宬表示，此個案並非中低收入戶，屬脆弱家庭，將研擬相關規定，給予專案救助。

苗縣府社會處社工當初前往訪視，是踩著成堆的垃圾進入，屋主是四十多歲的林姓外公照顧四歲的外孫女，還有女童的八十多歲的外曾祖母等人同住，外公則睡在躺椅上，女童則與外曾祖母同擠房間內一張小床，房內也是垃圾滿佈。

社工發現不僅住家環境髒亂、惡臭，屋內電線老舊裸露，屋外電線也與樹枝纏繞，家中成員有健康堪慮，恐危及公共安全，多次與老太太等人溝通，才同意清除。

苗栗縣山城救援協會據報後，前兩天先派員到林家清除雜草，昨天再度動員二十多名志工，前往協助清理垃圾，志工們推出一袋袋的垃圾，數量驚人，林老太太不時叮嚀，可賣錢的資源回收物不要清掉，事後，縣議員楊明燁表示會購買所有的資源回收物，解決老太太的困境。

苗栗縣山城救援協會理事長湯錦乾說，等清理環境後，將協助修繕林宅，主要是電線外露及居住環境改善，也希望社會善心人士能捐助床及電線等物資，改善這戶弱勢戶生活環境。電洽：0905-118817。

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