〈北部〉新竹民進黨、時力 聲援香港反送中

2019-06-17

〔記者廖雪茹／竹市報導〕時代力量新竹黨部、民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝，昨天分別在新竹火車站、護城河廣場，舉辦反送中聲援香港行動，向群眾宣講反送中對台灣的影響，呼籲團結為自由民主奮鬥。

時代力量新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊及苗栗縣議員曾玟學、新竹市立委參選人高鈺婷等人，昨天下午在新竹火車站前廣場撐起有「我在新竹撐香港」字樣的黃傘，向旅客宣講及分送反送中傳單，不少旅客佇足聆聽或手持「我在新竹反送中」牌子合影表達支持。

蔡惠婷等人說，「逃犯條例」修法後，未來香港政府可將嫌疑犯移送到中國，但問題在於受中國政府控制的香港特首，可能配合中國政府引渡政治異議者或目前已經被關押的政治犯。他們呼籲台灣政府，給予未來受政治迫害的香港人政治庇護。

鄭宏輝昨天與民進黨新竹市議員，在護城河廣場舉辦「我在新竹，我挺香港」活動，吸引許多市民與學生響應，一同高喊「我在新竹，我反送中」、「香港加油，台灣挺你」等口號，並合唱「海闊天空」向國際為香港發聲。

鄭宏輝表示，「逃犯條例」修法後影響的是所有在港人士，只要台灣人在港轉機、過境、求學、工作，都有可能被中國主張申請為罪犯。香港所面臨沒有自由、沒有選擇空間的處境讓人感到痛心，台灣應反思民主的可貴，守護民主的重要，大家要慎思「今日香港，希望不會是明日台灣

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