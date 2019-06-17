〈北部〉新竹市明湖公園日照中心 8月動工

2019-06-17

〔記者廖雪茹／竹市報導〕新竹市政府準備投入四千二百五十七萬元，在鄰近青草湖的明湖公園，新添一棟二層樓的複合式建築，匯集里民活動中心、日照中心及長照C級柑仔店等空間，預計八月動工、二○二○年下半年完工，這也將是全市第一座設在公園裡的長照據點。

首座設在公園裡的長照據點

市府社會處長李季縈表示，明湖公園佔地約一．二公頃，公園內的柴橋里活動中心為鐵皮屋搭建，使用率低，未來將轉型為兩層樓全新建築，以低矮量體融入公園景觀，一樓規劃為社區活動中心、集會所、二樓作為日照中心，規劃多功能活動室、教室、諮商晤談室及簡易廚房和餐廳，並提供無障礙電梯與廁所，完工後將邀請長照單位進駐，提供社區約兩百名長輩就近接受日間照顧服務。

斥資逾4000萬 2020年下半年完工

市長林智堅表示，新竹市六十五歲以上長者有五萬四千五百七十二人，占全市人口十二．二％，預估長照需求人口數約一萬一千八百九十六人。市府積極配合中央推動以社區為基礎的長照二．○，致力佈建長者照護資源，獲得前瞻基礎建設補助兩千萬元新建「柴橋社區長照複合中心」，市府自籌二千二百五十七萬元，總經費四千二百五十七萬元。此據點將成為新竹市首座位在公園裡的日照中心，以透明落地窗打造自然採光、綠意通透的空間 。

此外，在日本擁有超過三百年歷史的「中川政七商店」，過去以武士布莊起家但隨時代沒落，近年蚊帳改造的招牌商品「花布巾」進駐各大日本名店，谷底翻身成為潮流日式雜貨，市府邀請商店會長中川淳與市長林智堅對談、交流。

林智堅表示，日本的工藝發展與職人文化值得台灣借鏡，新竹市擁有玻璃工藝，期盼「中川政七商店」轉型經驗，可作為新竹產業發展的重要參考。

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