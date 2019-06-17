〈北部〉《桃園》石門水庫熱氣球嘉年華 開幕2天吸10萬人次

2019-06-17

〔記者李容萍／桃園報導〕第四屆「桃園石門水庫熱氣球嘉年華」前天起至廿三日舉行，今年以「親子嘉年華」為主題，邀來超人氣電影主角「小小兵」、來自日本可愛逗趣的章魚造型熱氣球在桃園亮相，加上假日晚間七點的璀璨球體點亮夜空，成為兩大亮點，讓石門水庫入園人數跟著飆高。

市府觀光旅遊局估算，開幕二天包括接駁車接送、自行開車和步行前往總人數約十萬人次，北區水資源局統計開幕二天，開車入園小客車共九一二八輛次，門票收入逾八十二萬元，果真為石門水庫帶來一筆觀光財。

由於熱氣球受天氣影響很大，風大雨大一律停擺，且活動期間僅限清晨（五點卅分至七點卅分）、傍晚（四點卅分至六點卅分）才開放民眾搭乘，搭上熱氣球的民眾，可在約五十公尺高空飽覽石門水庫的美景；一連二晚的熱氣球夜間光雕秀，結合熱氣球噴火橋段，搭配光雕雷射投影與DJ量身打造的音樂節奏，讓全場守候遊客驚喜不已。

觀旅局表示，十九至廿三日梯次的熱氣球升空體驗，今天上午十時卅分開放預約，報名均需上活動官網，除了假日限定的熱氣球升空體驗與夜間光雕秀，平日仍有熱氣球繫留、熱氣球Walk in、熱氣球博物館、收球等體驗；另提醒民眾，假日石門水庫車多壅塞，建議遊客可由中線、高線收費站進入，也可將車輛停在大溪橋頭停車場，或龍潭區民治、民有路，搭乘接駁車入園。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法