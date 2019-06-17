〈北部〉《桃園》高空彈跳、溯溪 北橫探險節今起報名

2019-06-17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕第四屆「北橫探險節」將於七月十三、十四、廿及廿一日登場，以戶外冒險、北橫探險為主題，往年最受歡迎的高空彈跳（見右圖，資料照，桃園市府觀光旅遊局提供）、溯溪持續舉辦，還增加小小跑酷營及秘境溫泉探索。市府觀光旅遊局表示，今天上午十點起至七月一日下午五點前開放報名，意者可上活動報名官網（http://lalasun.tycg.gov.tw），名額有限、先搶先贏。

六大活動 小烏來戲水親子同行

市府從二○一六年起舉辦「北橫探險節」，今年推出六大活動，分別為部落很忙、湧入前線、秘境探索、溯溪之旅、高空彈跳及探險巴士小小跑酷營。「部落很忙」結合牛仔競技與原鄉獵人元素，規劃繩索套木馬、射箭、套圈圈及推小米酒等趣味競賽，於十三、十四日每天下午二點至三點半在角板山行館舉辦，每梯次二百人，每人二五○元。

觀旅局指出，「湧入前線」在全市唯一合法公告開放的溪流戲水區域「小烏來戲水區」，規劃趣味闖關遊戲區，為十三日的一日行程，共開放十八組，包括一名陪同家長及四年級以上小孩的親子組報名，每組報名費一千五百元；「溯溪之旅」將於地形多變的宇內溪進行，廿、廿一日上午八點及下午一點，每次三小時四十五分，每梯次卅人，每人一千元。

挑戰心臟 高空彈跳開放新人冒險

觀旅局介紹，從十五層樓高跳下、刺激指數破表的「高空彈跳」，將於廿、廿一日上午十一點起至下午一點、下午二點半至四點半，每小時一梯次，每梯次十五人，一般民眾每人三千二百元，學生價二千八百元；「探險巴士小小跑酷營」為親子活動，將由專業教練帶領，在各種高低地形進行極限運動，活動四天的每日上午八點半至下午四點，每梯次十八組，每組五百元。

觀旅局說，今年新推出的「新人冒險婚紗高空彈跳」特別活動，開放今年一月至八月間舉辦婚禮或結婚的新人免費高空彈跳，見證彼此永恆不變的愛。

溯溪、高空彈跳 有機會抽中機票

「除了挑戰自我，還有機會拿大獎！」觀旅局說，參加「溯溪之旅」者，有機會抽中「香港雙人來回機票+KKDAY香港溯溪體驗─馬大溪降」；成功挑戰「高空彈跳」的民眾也有機會抽中「澳門雙人來回機票+KKDAY俯瞰澳門美景─澳門旅遊塔門票空中漫步體驗」大獎。更多資訊可上觀旅局官網或至「愛ㄑ桃」臉書粉絲專頁查詢。

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