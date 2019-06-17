〈中部〉台鐵台中、豐原站自動售票機半數停用 挨批

2019-06-17

〔記者歐素美、張菁雅／台中報導〕台鐵第四代票務系統在四月下旬上線，有讀者十六日投訴指出，台鐵台中站有五台對號列車自動售票機，三台暫停使用，豐原站則是兩台有一台不能使用，且在網路訂票，竟然無法在自動售票機取票，須到櫃台排隊取票，納稅人的錢花到哪裡？

讀者表示，台中站旅客量大，為了節省旅客時間，站方設置五台對號列車自動售票機，卻有三台暫停使用，只剩兩台可用；豐原站也有同樣情形，兩台僅有一台可用，而台鐵前不久才花十億元更新票務系統，他在網路訂票，竟然無法在自動售票機取票，必須到櫃台排隊取票，納稅人的血汗錢似乎白花了。

台鐵台中站長葉仁和表示，這五台自動售票機是分批採購，因為承包商無法一次完成系統更新，以致第二批採購的三台還在進行系統更新，等系統測試穩定後就會開放使用。

豐原站︰年底兩台均汰換

豐原站長賴昌正表示，台鐵訂票系統更新，因舊有系統機器經常故障，更新系統不符效益，目前豐原站兩台僅一台更新，故僅有一台可使用，預計今年底前兩台將全部淘汰，換成第四代新機器，具有對號列車售票功能，就跟櫃檯買票一樣。

賴昌正說，民眾電話訂票取得「取票代碼」或網路訂票，才需到對號列車自動售票機取票，若透過APP訂票，則手機掃描QR code即可，不需使用對號列車自動售票機。

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