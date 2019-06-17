〈中部〉台中轉運中心 將增公車停靠

2019-06-17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中轉運中心與台鐵台中新站共構，去年十月啟用後，初期僅規劃三○○、三○九及三一○路等三線公車停靠。由於多數從火車站出站旅客仍需步行一段距離至周邊的公車站，交通局十六日表示，已規劃多條公車路線近期將進入台中轉運中心，計程車排班區及汽機車臨停接送區也將跟著調整。

另，台中BRT在四年前轉型成優化公車專用道，車站內的機電設備失去功能，台中市政府近期重啟各站的餘額查詢機，民眾可查詢悠遊卡及一卡通交易紀錄及餘額。至於其他設備，有些已年久失修，堪用的則將應用於自駕車及軌道產業研究、改善路口號誌系統、設置交通體驗館等。

交通局長葉昭甫說，台中轉運中心緊鄰台鐵台中車站及國道客運轉運站，周邊有近百條公車路線行經，但目前僅有三條公車路線於轉運中心停靠，根據交通局規劃，今年下半年往台灣大道的雙節公車安排在Ａ月台乘車，往北屯（經北屯路）、潭子、豐原集中在Ｂ月台搭乘，往北屯（經崇德路）、潭子、豐原在Ｃ月台乘車，往一中商圈、逢甲商圈可在Ｄ月台乘車。

至於現有排班計程車及臨停汽機車，將安排回到原先規劃的計程車排班區及民眾臨停接送區，後續也會重新配置台中轉運中心周邊人行動線，讓步行空間更安全順暢。

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