〈中部〉火攻秋行軍蟲 清水玉米田今焚毀

2019-06-17

〔記者歐素美／台中報導〕外埔、清水區兩處玉米田遭秋行軍蟲入侵，外埔田區已完成植株掩埋銷毀，清水田區則因土層深度不足，不適合掩埋，農業局昨啟動撲滅作業，砍除玉米植株集中管制，因植株新鮮含有水分，昨剷除後將略微曬乾，並在田區四周施用防治藥劑，預計今天全部現場焚化銷毀，防堵秋行軍蟲擴散。

將加掛性費洛蒙誘捕器監控3個月

農業局表示，清水區玉米田銷毀完畢後，將再加掛性費洛蒙誘捕器，持續監控三個月，未再發現秋行軍蟲再還給農民耕作。農友配合剷除銷毀玉米，可獲作物補償費，三個月的觀察監控期間，可再請領每公頃四．五萬元的休耕補償費。

農業局表示，秋行軍蟲卵塊附著大量母蟲的腹部絨毛，呈絨毛狀；孵化後的成熟幼蟲，外觀特徵包括頭上有黃色倒Ｙ字形，背部每個體節有四個斑點，因遷移能力強，一夜可飛行一百公里，乘著氣流甚至可達二百五十公里，寄主植物範圍高達七十六科、三百五十三種，玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等是主要受災作物。

農委會動植物防疫檢疫局已公告賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等十一種農藥為玉米緊急防治藥劑，呼籲農友加強巡視田區並採取預防性噴藥，讓秋行軍蟲無藏匿死角。

「殲滅秋行軍蟲，大家一起來抓蟲！」農業局表示，六月廿一日前若民眾通報確認屬實，防檢局將提供一萬元獎勵金，請市民發現疑似秋行軍蟲蹤跡，即刻向防檢局0800-039131通報。

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