〈中部〉大老闆組樂團 打賞金全做公益

2019-06-17

〔記者佟振國／南投報導〕台中太平扶輪Sax樂團每週日均到南投縣埔里鎮牛耳藝術渡假村演出，賣力吹奏薩克斯風或演唱，成員都是事業有成的大老闆或高階主管，平時即不吝於付出愛心捐款，他們更積極考取街頭藝人證照，也不計形象登台演出，盼能拋磚引玉，讓更多人能把愛傳出去。

台中太平扶輪Sax樂團 傳愛10年

埔里鎮牛耳藝術渡假村遊客聚集歇腳的廣場舞台，每到週日都有慈善義演，台上幾位賣力吹奏薩克斯風或演唱的都是五、六十歲的大叔、女士，一首接著一首，遊客大飽耳福之餘，也不吝打賞，團員則把賞金全部用來做公益。

這群行善的台中太平扶輪社友，已默默奉獻愛心十年，近一年半來固定週日到埔里義演，平均每次義演所得約四千元，捐助創世基金會、北安功德會，也做為幫助弱勢民眾的急難救助基金，昨天也把近期義演所得二萬元捐給創世基金會。

企業主或高階主管 不計形象演出

團長侯緯章從事機械研發行銷，團員程朝鎮開電磁盤工廠，吳性龍則擔任壽險公司處經理，不是公司老闆就是高階主管，平時即不吝於付出愛心捐款，為了公益，他們還賣力考取多縣市的街頭藝人證照，更不計形象登台演出。

常有人納悶「都已經是大老闆了，隨便捐點錢就遠超過義演的收入，何必辛苦犧牲假日休息時間拋頭露面？」但團員都認為意義不同，大家以自己的才藝共同奉獻，盼能拋磚引玉，影響更多人去幫助弱勢，才是他們的目的。

吳性龍的妻子鄭素梅非常支持老公做公益，也擔任樂團的串場司儀、主持人，向遊客介紹樂團義演的目的，夫唱婦隨一起行善傳為佳話。

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