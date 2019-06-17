〈中部〉感謝已故作家顧德莎》幼穎兒童台語文學 創刊

2019-06-17

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕已故作家顧德莎抗癌餘生致力推動台語文學，並期盼向下扎根，在一群熱愛台語文的好友催生下，「幼穎兒童台語文學」創刊號昨天問世，在嘉市文財殿會議中心舉辦發表會，來自各地愛好台語文學的同好、青年學子齊聚一堂，期盼台語文學的幼苗在各界澆灌下，開枝散葉。

封底設計選用顧德莎台語詩

創刊號封底設計，選用幼穎推手顧德莎生前寫下的台語詩：「像春天掖一把種子，望日頭燒烙，月光溫柔，雨水露水攏來疼惜，招一群人，挽草、疏枝，用對土地的疼痛，做伙流汗水，用智慧，晟養幼穎大欉，有的開花，有的結果，將手禠開做樹蔭，用母語講島嶼的傳說，用母語寫台灣的故事。」以此懷念顧德莎的離世。

幼穎總編輯韓滿說，這本書是嘉義第一本，也應該是全國第一本，專為兒童設計的台語文學刊物與發表園地，創刊號出刊要感謝顧德莎號召喜愛台語文的老師參與編輯群團隊，文財殿管理委員會支持贊助發行，幼穎呈現台語文的精練與奧妙，是一本想認識、學習台語文最佳入門刊物。

半年刊 5月、12月各一期

幼穎徵文對象為全國國中以下學生，以半年刊發行，每年五月底、十二月底各一期；創刊號主題「四季」，投稿詩與散文共二百卅件，一百廿五件精選刊出，專欄包括答喙鼓、小辭典、台語笑詼、囡仔歌、在地的故事等單元。

文財殿義賣 支持刊物編印

刊物除贈予投稿入選學生及指導老師，其餘由文財殿義賣，每本一百元，所得支持刊物編印，延續茁壯台語文學幼苗。

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