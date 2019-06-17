〈中部〉仁人橋通車 水上往白河不怕封路

2019-06-17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉嘉一七五線連接台南市白河區的「嘉南橋」，原本橋寬僅五公尺，橋梁離河床更僅三‧二公尺，用路人形容行經「就像坐雲霄飛車上上下下，大雨淹水像開船」；嘉義市嘉邑行善團捐助經費改建成新橋「仁人橋」，將橋梁拉高三‧三公尺，寬度增為十五公尺，嘉義縣及台南市政府施作橋梁兩側引道，昨天通車啟用。

橋梁拉高3.3米 橋寬15米

嘉義縣長翁章梁、嘉市嘉邑行善團理事長蔡萬華、立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥等人，昨都出席通車儀式。翁章梁說，此路段可連結台八十二線東西向快速道路，對嘉義、台南民眾都很方便，感謝行善團協助造橋，助益觀光及產業發展。

在場鄉親表示，嘉一七五線從永欽一號橋至義興村紅毛寮路寬已拓寬至十八公尺，但義興村紅毛寮至仁人橋段路寬僅七至八公尺，嘉南橋橋寬五公尺，雙向僅一車道，以往用路人行經時會車困難，易造成壅塞，成為瓶頸路段。

水上鄉長劉敬祥表示，過去每遇大雨來時，河水常淹沒橋面，需封閉無法通行，阻礙防災、救災工作。

嘉邑行善團捐助改建

蔡萬華說，行善團自前年施作仁人橋，經費一千九百七十四萬元，提高橋面三‧三公尺，橋寬增為十五公尺，橋長四十公尺，感謝造橋時各界善心人士捐助善款，完成行善團建造的第五百四十六號橋。

嘉義縣府建設處長林聰利指出，義興村紅毛寮至仁人橋瓶頸路段，全長九百八十六公尺、寬十六公尺，經爭取交通部公路總局經費補助及縣府自籌款共五千三百七十萬元，完成改善，感謝台南市協助橋梁南端引道用地取得及工程費，促成仁人橋相關改建工程。

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