〈南部〉前朝招商卓越 高市連4年獲獎

2019-06-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前朝功勞！高雄市政府近年促參招商成果亮眼，連四年獲頒招商卓越獎。

高雄市政府繼獲得財政部頒發二○一五、一六、一七年度招商卓越獎，前天財政部的「民間參與公共建設招商大會」，高雄市再度獲頒「二○一八年度招商卓越獎」，也是中央部會及地方政府中，唯一連續四年蟬聯此殊榮的單位。

中央及地方政府 唯一獲此殊榮單位

不過，韓國瑜是去年十二月二十五日才就任高雄市長，高雄市這四年獲頒招商卓越獎，都是前市長陳菊主政下的功勞。

高雄市政府財政局表示，去年簽約案件共五案，簽約金額達四七八．一七億元，其中財政局辦理「捷運凹子底站旁商業區招標設定地上權開發案」（舊龍華國小）簽約金額三七五億元，未來開發完成後，將為北高雄創造新商圈，帶來龐大消費人潮及商機。

去年簽約5案 金額逾478億元

該案由富邦人壽取得七十年地上權，將興建四十二層複合式商業大樓，結合影城娛樂、百貨、旅館等，預計二○二二年完工。

此外，高雄市水利局辦理「高雄市臨海污水廠暨放流水回收再利用ＢＴＯ案」，簽約金額三十九億元，將興建臨海水資源中心，為國內首座公共污水處理廠結合再生水廠的案件。

舊龍華國小開發將創造新商圈

高市府乘勝追擊，今年下半年將公告招商多件促參及設定地上權案件，其中最引人注目的是「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新事業實施者案」，預估民間投資金額二六五億元，這是高雄市公辦都市更新的重要指標案件，鄰近捷運站及輕軌站，極具投資效益。

財政局說明，此外還有前鎮區輕軌捷運C6站周邊土地設定地上權案、成功路漢神百貨對面商業區開發案、高雄市鳳山勞動文化館民間自提ＢＯＴ＋ＲＯＴ等三案，均具備交通便利、人口密集、公共建設完整等區位優勢，歡迎投資人把握機會。

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