〈南部〉台東大學2畢業生 獲台日雙聯學位

2019-06-16

〔記者張存薇／台東報導〕台東大學昨天舉辦畢業典禮，近千位畢業生將踏上人生新的旅程，其中體育學系謝智陽、運動競技學士學位學程林姿婷兩人在日本仙台大學修習兩年，獲得東大、仙台大學雙聯學位，林姿婷要把所學回饋鄉里，預計回故鄉屏東枋寮高中擔任柔道教練，謝智陽則希望拿把在日本學到的工作態度帶回台灣，但也希望有機會在日本工作。

台東大學今年有八位博士班學生、七十一位碩士生、七百八十七位學士畢業，另進修學制碩士班九十九人、學士班廿五人也順利取得學位，在校長曾耀銘及師長為畢業生學士帽撥穗、家長親友祝福見證下，近千位畢業生歡慶畢業。

而東大因為與仙台大學締結姊妹校，東大每年有兩位學生申請到日本修習，仙台大學理事長朴澤泰治昨天也專程飛至台東頒授學位證書予兩位畢業生。

謝智陽說，因為憧憬日本文化、認真的工作態度，所以申請雙聯學位，順利取得後，除要面試日本滑雪教練工作機會、爭取留在日本工作，也希望把所學帶回台灣。

從小學柔道的林姿婷說，想從選手轉任柔道教練，也希望透過跳脫舒適圈、到國外學得不一樣的技術、知識，再帶回台灣，因此爭取到日本讀書，也因為仙台大學是完全體育大學，運動產業發展機會很多，取得學位後將先回枋寮高中擔任專任教練。

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