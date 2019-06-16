〈南部〉台東縣海陸志工聯手淨灘 清出近噸垃圾

2019-06-16

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣政府響應世界海洋日，昨天上午有五百名民眾、二十名潛水人員及五艘漁船分別以海陸夾攻的方式，清除海洋垃圾方式，負責淨灘地陸面志工不到一小時，已在沙灘上清出大批垃圾，不乏廢棄輪胎、鐵片等大型廢棄物，三組人馬總共清出九百三十八公斤垃圾。

陸地、船隻、潛水三組人馬同時進行

台東縣政府結合海巡署東部分署、台東縣水中運動協會及新港區漁會，舉辦「護海者聯盟─無塑之戰」活動，昨天一早近五百名民眾在海濱公園─國際地標周邊淨灘，民眾一走進沙灘、石礫堆，仔細一看，就發現隱藏著的廢棄寶特瓶、酒瓶、塑膠袋，甚至有大片塑膠廢棄物。

「想以行動愛護我們的地球。」國小五年級的張瑜均認真檢查石礫堆隙縫中隱藏的垃圾，張瑜均說，找出的垃圾以塑膠類及酒瓶居多。淨灘隊伍中，還有不少家長帶著小孩一起參與，不停地教導小孩如何將埋藏在沙灘裡的塑膠碎片找出，牧心智能發展中心、慈濟基金會志工也組隊參加。

經過一個多小時的淨灘，國際地標周邊海灘清出三百五十五公斤垃圾，出海打撈清除海漂垃圾的新港區漁會環保艦隊撈出兩百七十三公斤，台東縣水中運動協會及海巡潛水人員，在加母子灣、新蘭港總共清出了三百一十公斤垃圾。

縣環保局副局長陳炳伸表示，台灣四面環海，海洋資源對台灣而言，是很珍貴與寶貴的，但近年來海洋動植物，常因塑膠類廢棄物，導致植物無法生長，生物因而死亡，盼民眾減少使用一次性用品。

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