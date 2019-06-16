〈台北都會〉北市高中職二類優免 明公告分發序名單

2019-06-16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市一○八學年度高中職第二類優先免試入學，今年有卅五所學校提供二七一八個招生名額，多達九七○七人報名，競爭激烈不輸往年。北市教育局表示，二類優免將於明日上午十一點公告分發序名單，後天則辦理登記、撕榜、報到作業。

近幾年優免報到率超過九成，兩年前擴大辦理，各校優免名額提高，備取人數則是總優免名額的兩倍；但新北市優免招生有成，北市各校今年優免招生名額微幅縮水，教育局統計，報名學生仍有近萬人。

教育局指出，二類優免入學公告分發序名單，是依各校招生名額兩倍進行計算。各招生學校以超額比序項目換算積分進行比序後，十七日上午十一點公告該校招生名額兩倍的分發序名單。

在公告分發序名單內的學生，須於十八日上午九點至十點攜帶畢業證書、身分證明文件等資料，到招生學校完成登記，才能參加當天上午十點以後的撕榜和報到等作業。教育局表示，撕榜時先進行一般生，再進行特殊生撕榜，未能按時完成登記者，不得參加撕榜。

教育局提醒，完成撕榜並取得學校發放的錄取證明者，即視為錄取且報到，若想放棄，必須在撕榜當日下午一點至三點繳交放棄錄取資格聲明書，才能參加基北區免試入學。相關資訊可至http://108priorefa.tp.edu.tw/查詢。

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