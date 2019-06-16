〈台北都會〉肉身擋柯文哲座車 社子島居民陳情

2019-06-16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨早前往社子島參加台北海洋科技大學畢業典禮，結束乘車從校門離開時，數十名社子島自救會成員以肉身擋車，怒喊「柯文哲下車」，甚至有老翁躺在柯的座車前阻擋座車前進，柯始終未下車與居民面對面，僵持十多分鐘，在場員警與校方人員勸說架開抗議群眾，柯才得以脫困。

僵持十多分鐘 柯未下車

市府副發言人柯昱安表示，社子島禁建已四十八年，歷任市長僅柯市長有誠意解決居民長期以來共同面對的問題，但社子島開發相關方案本來就無法百分之百獲得居民認同，北市府會持續善盡溝通責任，在法規許可範圍內，維護在地居民權益。

市府力推社子島開發案，但居民不滿該開發案忽視在地聲音，損害居住權與財產權，組成社子島自救會，並於本月十三日前往北市府大樓前抗議，喊出退回區段徵收、解除禁建、就地改建等訴求；當時地政局回應，最慢本月底提出安置計畫，會持續與民眾溝通。

昨早柯文哲出席台北海大畢業典禮，自救會在校門口拉起布條、舉牌抗議，並在柯的座車準備離去時，無預警團團包圍柯的座車，車子數度想駛離，民眾接連上前拍打車窗要求柯下車，一名老翁更直接躺在座車前方，嗆聲︰「直接開過來啊！」最後在員警與學校教官協助下，柯的座車才順利駛離。

自救會發言人李華萍不滿表示，柯不但不下車，還直接叫警察粗暴地把民眾架開。之前去市府抗議、遞交請願書，市府完全沒有回覆，前往抗議原是希望當面讓柯市長了解居民的訴求，至少下車一分鐘、跟當地居民簡單回應一下也好，柯卻不下車。

李華萍說，到場抗議並不是要柯文哲做什麼承諾，只是希望社子島的開發案，不是把財團利益放到最大，應該是居民利益放在最優先。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法