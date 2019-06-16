〈台北都會〉北市YouBike推傷害險 已理賠2案

2019-06-16

〔記者林家宇／台北報導〕YouBike在去年十月推出「公共自行車傷害險」，最高可獲一百萬元保險理賠。交通局運輸管理科指出，目前投保卡數為十九萬七八九三張，已有兩件理賠案例，金額分別為五千及兩萬元，前者是騎乘者與小貨車擦撞，手部骨折開刀治療；後者是重心不穩摔倒，遭後方機車追撞。

第三人責任險認車不認人 須報警

YouBike保險目前分為「第三人責任險」與「公共自行車傷害險」。第三人責任險「認車不認人」，使用者發生意外導致其他民眾受傷時，須報警留下資料申請保險理賠。目前三件申請皆獲賠，金額分別為一萬元、一萬九二二○元、七萬九四八○元。

傷害險屬人身保險 使用者須登錄

「公共自行車傷害險」屬人身保險，使用者須登錄身分證字號、生日及電話等資料才能投保，截至本月初，傷害險登記卡數為十九萬七八九三張。運管科表示，傷害險屬人身保險，依法須採實名制，須用已加保的票卡借車才享有保障，民眾因遭意外傷害事故導致失能或十五歲以上者死亡，最高可獲一百萬元理賠，受傷住院者每日一千元。

交通局運輸管理科科長王湮筑指出，目前YouBike傷害險有三件申請案例，兩件成功、一件失敗，失敗原因是傷者知道有傷害險可申請理賠，但沒有事先登錄資料投保。

運輸管理科技正廖苑伶表示，第三人責任險與傷害險的差別，除了理賠對象不同外，第三人責任險需檢附警方開立的事故單與醫療單據；傷害險則是依照住院天數，按每日一千元額度理賠，即使是自摔也能申請，若是失能或死亡，則由保險公司認定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法