〈台北都會〉電音班、木工課 北市新課綱選修多元化

2019-06-16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕一○八新課綱今年八月上路，多元選修課程是重頭戲，北市公私立高中、高職絞盡腦汁開課，北一女開設木工課，強調手作體驗，成為校內代表性選修課；中崙高中則開辦養蜂課，學生第一手觀察到蜜蜂的成長，選修人數爆滿；百年私校泰北高中結合產業，開設電音創作課，讓流行音樂首度系統性教學；滬江高中則有「食尚玩」課，這些特色的選修課不僅教授知能，還創造話題對抗少子化浪潮，成為招生一大亮點。

每學期18節選修課 各校特色發想

因應新課綱，高中端須開設一．二至一．五倍的選修課。市府教育局主任秘書陳素慧表示，每學期十八節選修課，各校可依特色發想開設，若設備或師資不足，也可與他校合作利用線上教學共享選修課，選修課內容計畫須送教育局審查核准才能實施，目前大多數學校審查完成，八月如期上路。

泰北電音課 國內外師資系統化教學

泰北高中昨舉辦電音創作課程說明會，校方安排DJ老師現身說法，並示範電音製作，多名學生把握放假時間參加，還有國中畢業生在媽媽陪同下到場；林小姐說，小孩平時對電音有興趣，得知有這樣的課程，覺得十分新穎，因此來聽看看學校的規劃，也關心未來是否能就業或升學。

泰北高中校長陳建佑表示，這次跟MTI音樂科技學院基金會合作，基金會提供設備與師資，如樂團五月天用過的音響，這些器材昂貴，對學校來說是好事；學校除了培育音樂技術人才，也會教導基本素養與知能，這門課將開放全校各群科的學生選課，還能抵免澳大利亞音樂學院的國際學分。

基金會董事長倪重華提到，過去廿年課綱專注升學考試，不重視實作，這次新課綱強調實作，因此首度由國內外師資共同合作，開發電子音樂系統化課程。

北一女木工課 盼做出檯燈、面紙盒

北一女開辦木工課程，從鑿刀、刨刀等手工具使用基本木工知識，到進階機具應用，期末目標盼學生能做出檯燈、面紙盒等複雜物件，是校內相當具代表性的選修課程。無獨有偶，私立惇敘工商建築科也開設木工達人專班，目標培訓專業的木工職人，教學結合產業需求。

中崙高中養蜂課 第一手觀察成長

中崙高中則與在地的社區大學合作，利用社大專業養蜂職人，於選修課特別開設一門城市養蜂課，讓學生學習蜜蜂生態與環境永續的知識，學生還能第一手實際觀察蜜蜂成長過程，十分受到歡迎，選修人數爆滿。

滬江高中 開辦「食尚玩」課程

私立滬江高中選修課則百花齊放，教務主任許秀玲表示，將開辦「食尚玩」課程，教授歷史地理學科知識，還導入文創、觀光等實務面技能，目標打造學生成為一個會說故事的人，讓綜高或餐飲科學生選修。航空電子科選修課有無人機課程，結合攝影等多領域知識；廣告設計科則結合數位科技、文創，讓學生探索與發展興趣。

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