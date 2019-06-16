〈台北都會〉全世界最多人一起創作沙雕 挑戰金氏成功

2019-06-16

〔記者林欣漢／新北報導〕邁入第十二年的福隆國際沙雕藝術季，昨挑戰「全世界最多人一起創作沙雕」的金氏世界紀錄，號召三一○位民眾參加，目標是打造三百座瓶鼻海豚沙雕，傍晚統計合格數已有二八七座，挑戰成功。

310人打造287座瓶鼻海豚沙雕

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長陳美秀表示，為了讓三一○人同時打造沙雕，四月起先辦理二十場基礎概念、技巧運用等沙雕教學；沙雕教師林福入說，沙雕要兼具耐心與細心，要讓三一○人同時間雕塑瓶鼻海豚作品，難上加難。

昨天下午，三一○人頂著烈陽創作沙雕，場面壯觀，最後統計有二八七座合格；陳姓學生說，陽光很強，沙子很乾燥，要不停灑水保持濕潤，大家一起完成創舉，很有成就感。沙雕季展期至八月二十五日止，活動期間持福隆海水浴場入場發票存根聯，到福容大飯店福隆店及二十家特約商家消費有優惠，詳情可到福隆國際沙雕藝術季網站查詢。

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