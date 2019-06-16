〈台北都會〉基隆嶼封5年 林右昌：預計六月二十五日開放

2019-06-16

〔記者林欣漢／基隆報導〕有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，因為颱風造成碼頭損壞，封島至今將近五年，民眾期盼早日開放，但碼頭、步道等工程延宕，開放日期遲未確定；基隆市長林右昌昨表示，六月二十五日應該可以開放，相關配套工程正在趕工，等完善之後再讓民眾登島。

登島遊客 收100元保育及維護費

基隆市政府今年三月底已公告「基隆嶼登島收費辦法」，規定每位登島遊客要收取一百元的生態保育及設施維護費，至於從碧砂漁港到基隆嶼的民間娛樂漁船搭船費用（約五百元）另計。

基隆嶼昔日是軍事管制區，二○○一年起開放民眾登島參觀，但碼頭等設施在二○一三年遭蘇力颱風摧毀，二○一四年八月修復後，同年十月又受到颱風外圍環流影響，碼頭設施出現裂縫，部分消波塊堵塞航道，市府考量安全而決定封島至今。

市府直到二○一七年獲得中央補助款後，斥資八千多萬元進行碼頭補強等工程，包括堤頭段及平台段改善、打造遊憩平台、景觀設施改善等旅客服務設施，並清除擋住航道的消波塊，讓船隻靠泊更安全，未料後來又遇到瑪莉亞颱風攪局，碼頭、步道等再度毀損，讓開放登島的期程一延再延。

市府規劃在今年暑假之前開放民眾登島觀光，市府表示，最近受到梅雨鋒面的豪雨影響，船隻靠泊的防撞設施、步道石板破損這兩項工程尚未完工，目前還在進行開放前的準備工作；另一方面，市府在十三、十四日兩天接連邀請台北及苗栗媒體踩線團登上基隆嶼參觀，昨還有台琉盃基隆嶼繞島賽。林右昌受訪表示，二十五日應該可以開放，等配套措施都完善之後再讓民眾登島。

沿登頂步道可360度俯瞰濱海環景

基隆嶼位於基隆東北方外海約六公里，搭船約半小時即可抵達，島上有豐富的自然景觀與海洋資源，春、夏季有野百合，秋季的金花石蒜盛開，沿登頂步道還可三百六十度俯瞰濱海環景。

市府表示，基隆嶼的島上沒有淡水，要從本島運送，設計可貯放一百公噸淡水的水箱；至於電力部分，海巡單位同意每月提供五百公升的發電機油料給島上觀光服務設施使用，其他包括垃圾清運、旅客上下島等，娛樂漁船業者都會協助。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法