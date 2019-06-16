〈北部〉竹縣首宗秋行軍蟲 現地掩埋銷毀

2019-06-16

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市白地里一處玉米田，十四日確認發現秋行軍蟲入侵，為新竹縣首宗案例。玉米田昨天全面噴灑藥劑，防止幼蟲逃竄，再依防檢局緊急防治方式，現地掩埋銷毀。

玉米田噴灑藥劑 防幼蟲逃竄

到場監控處理流程的新竹縣長楊文科表示，十四日確認秋行軍蟲入侵，昨立即處置，希望疫情不要擴散，他呼籲農友發現疑似秋行軍蟲，立即通報縣府盡速派員前往鑑定，廿一日前通報還有一萬元獎金。

縣府農業處表示，目前的作法是將該田區部分區域表土全數刮起堆置一旁，再往下挖約三公尺的洞，將疫區全部玉米植株均置於該坑洞，覆蓋烏肥再放石礫後夯實，最後將乾淨的表土全區域覆蓋，此做法對農友日後的耕作影響最小。

休耕補償 每公頃四萬五千元

農業處長邱世昌說，覆蓋之後需監控三個月，並在四周掛上翼型誘蟲器，觀察是否還會出現秋行軍蟲。相關作物補償，將依據中央規定或縣府地上物徵收補償辦法；休耕三個月期間，則依農委會休耕補償，每公頃四萬五千元。

桃園區農業改良場表示，秋行軍蟲處置方式分為現地焚燒及現地掩埋，目前以掩埋方式為主，也是最為快速簡便，請發現的民眾立即通報，全民防堵疫情擴散。

縣府農業處表示，秋行軍蟲主要危害玉米，新竹縣玉米種植區大多在竹北、竹東、關西一帶，總產量僅占全台玉米○．六％，多為零星、友善種植，因此蟲害來時容易輕忽，農友宜加強巡田監控。

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