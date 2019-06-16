〈北部〉油礦陳列館重啟用 苗栗觀光新亮點

2019-06-16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣公館鄉出磺坑的台灣中油公司「台灣油礦陳列館」，經過一年休館整修，昨天重新啟用，新增不同展區，結合科技VR虛擬實境讓民眾體驗出磺坑的過往與發展，並有照片、模型與影片，期盼呈現紀錄台灣油礦探勘史和演進過程。

VR虛擬實境 體驗出磺坑發展

苗栗縣公館鄉出磺坑油礦陳列館最早由台灣中油於一九八一年在出磺坑礦場設立，之後因參觀者眾，一九九○年遷至現址興建新館，命名為台灣油礦陳列館，但隨著日新月異，陳列館建築物及設施日漸老舊，台灣中油遂規劃重新整修。

重新啟用的油礦陳列館，結合時下流行的VR虛擬實境科技，讓民眾可以坐在台灣中油設置的地軌式纜車上，透過虛擬實境穿越時空，體驗出磺坑過去開採的繁榮，讓民眾了解台灣的油氣探勘開發史。

情境式地層岩洞 認識油氣形成

另外，還有潛入深海VR虛擬實境體驗，讓遊客從中了解海中油氣探勘的狀況。而展館設計也別出心裁，包括情境式地層岩洞造景讓遊客認識油氣的形成、鑽探王爭霸戰鑽油遊戲機台、小小管檢隊互動遊戲等，希望呈現給民眾台灣的油礦探勘史和演進過程。

公館鄉出磺坑於一八六一年發現油氣，為台灣最早發現石油地區，更是亞州第一口油井所在地，於清朝治理時間，也曾從美國購買機具及延聘美國技師，具有特殊歷史意義。

目前出磺坑礦場仍持續生產天然氣及少許凝結油，展館整修後，可望與附近、苗栗縣府進行中的客家文學花園計畫結合，成為苗栗縣的觀光新亮點。

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