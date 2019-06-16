〈北部〉桃園閩南文化節辦桌 「最強總鋪師」出爐

2019-06-16

〔記者陳恩惠、謝武雄／桃園報導〕「二○一九桃園閩南文化節」昨進行第二週活動，首度舉辦的「總鋪師比賽」，卅組隊伍經初賽書審後，勝出的十強昨晚在桃園護國宮廟埕進行決賽爭霸戰，晚間公布競賽結果，獲得「最強總鋪師」頭銜的冠軍隊伍是財團法人中華美食交流協會、獲得獎金十萬元，亞軍為台灣義廚聯盟、獎金八萬元，季軍是桃園福容、獎金五萬元，優勝則為桃禧航空城隊、華順辦桌食堂、意源廚房、彰化葉仔、彰化縣廚師業職業工會、閩客傳承隊、臻好食客棧，獎金各一萬元。

市長鄭文燦說，市府以美食為主軸推廣在地文化，二○一五年客家局在新屋范姜老屋舉辦「客家月光團圓音樂宴」，二○一八年平鎮區農會舉辦千人醬冬瓜宴，以客家酸菜、醬冬瓜等在地食材製作特色料理；文化局去年成立閩南及民俗文化科，推廣包括南管、北管、歌仔戲、布袋戲、答嘴鼓、台語說唱及辦桌文化等台灣本土文化。

總鋪師比賽呈現傳統閩南辦桌味道，今年以「壽宴」為主題，分為豬腳壽麵、古早味雞湯、五柳枝鮮魚、五香雞捲、五福大品盤—冷盤等指定菜及五道創意菜，共九道主食加一道甜點，且在地食材須佔六十％，共辦出百桌好料供千人享用。

活動大使邀請到最資深的新生代刁嘴網紅邰智源、美食評論家胡天蘭、台灣辦桌祖師爺之子「阿燦師」林明燦到場，比賽同時也吸引「絕對台灣」節目錄影，主持人加賀美智久（TOMO）親身體驗在地辦桌文化，發掘台灣的力與美。

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