〈北部〉光雕合體 石門水庫熱氣球嘉年華繽紛樂

2019-06-16

〔記者許倬勛／龍潭報導〕桃園石門水庫熱氣球嘉年華昨天升空首飛，吸引逾萬人前來，凌晨四點就有人摸黑排隊，遊客搭乘熱氣球升上四十公尺高空，一覽水庫的湖光山色，晚間的開幕儀式更有光雕雷射秀與熱氣球「合體」，點亮整個夜空。

石門水庫南苑生態公園屬於山坳地形，沒有房舍、電桿等人工構造物，保有自然景觀，加上被石門山、溪洲山及水庫大壩環抱，熱氣球移動不易受到氣流干擾，因此市府今年在此續辦熱氣球活動，安排三顆大型熱氣球，以繫留方式載客升空賞景，球頂升到六十公尺，乘客艙離地四十公尺。

預約體驗秒殺 沒搶到的也來打卡

熱氣球嘉年華昨天開幕，首飛升空一百個名額，清晨四點便有遊客排隊等候，很多人沒搶到預約，在場與超大「小小兵」、「章魚哥」造型熱氣球拍照打卡，走進特定熱氣球內部參觀「Walk in」，晚上還有光雕雷射演出，也覺得不虛此行。

搭乘熱氣球升空賞景的遊客則說，從空中鳥瞰視野遼闊，黃昏時陽光灑在大壩湖面上，波光粼粼十分宜人，加上昨天天氣晴朗，正是賞景的絕佳時機，在熱氣球上可眺望龍珠灣、石秀灣、阿姆坪等水庫景色，壯觀景色令人驚艷。

還有第二梯次 17日上午開放報名

活動共有九天至廿三日止，熱氣球升空繫留體驗為清晨五點卅分至七點卅分、下午四點卅分至六點卅分的兩個時段立球，每一時段開放一百個名額搭乘，熱氣球體驗分兩梯次網路報名，第一梯次八百個名額已秒殺，第二梯十九日到廿三日一千個名額，將於十七日上午十點半開放報名。

加碼音樂會 攝影賽首獎禮券1.5萬

石門水庫南苑生態公園大草坪配合熱氣球嘉年華，打造成大型遊樂園，設置數座六公尺高的大型充氣裝置玩偶，還有「誰是神釣手」、「百發百中王」、「乒乓樂搖搖」、「花式吧檯桌」等多項趣味闖關活動，完成闖關的民眾可獲得活動專屬紀念品；假日另加碼推出音樂會、同樂市集等，而以石門水庫熱氣球為影像主題的攝影比賽，冠軍可獲得一萬五千元禮券，七月一日前受理郵寄投件。

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