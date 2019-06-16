〈中部〉《台中》促遷葬又喊停 議員批「亂七八糟」政策

2019-06-16

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市去年推動九處公墓公園化，市府要求墳墓辦理遷葬，但市議員張玉嬿說，超過五十年的墳墓有近千門，受限於未辦理文資價值評估無法遷葬，民眾抱怨無所適從。文資處昨表示，其中七處目前已完成調查，都可以進行遷葬。

民眾向張玉嬿陳情，隨著都市發展，公墓遷葬活化是趨勢，市府也積極推動公墓公園化，但文資法前年增訂公有土地上的建造物及附屬設施群，完工逾五十年，處分前須進行文化資產價值評估。市府要求公墓遷葬，卻又喊停進行文資評估，市民無所適從。

張玉嬿說，民政局去年公告九處公墓、三千六百多門墳墓辦理遷葬，超過五十年的墳墓有九九七門，文化部今年三月函文要求墳墓辦理文資清查，民政局四月下旬函請文資處辦理，但未與民眾溝通，又無配套措施，說禁就禁。

政策朝令夕改 議員狠Ｋ市府

張玉嬿批評，市府要市民遷葬，即使不願意也都必須配合。但五十年墳墓要遷葬前一刻，政府突然又說不准遷，因為被文資保護，這種亂七八糟的政策，朝令夕改，引爆民怨。

張玉嬿要求，民政局應主動會同文化局清查墳墓，確保文資保存及圓滿民眾治喪需求，不能等民眾來申請遷葬才告知要文資清查，市府也應將實際執行的困難反映給中央，要找到解套或配套的方法，化繁為簡才不致擾民。

文資處：7處公墓 決議可遷

文資處說，目前已完成大里第二公墓、烏日第四公墓、南屯第廿一公墓、后里第一公墓、豐原第三、第四公墓及梧棲第七公墓文資價值評估。其中，南屯第廿一公墓有十多門、后里第一公墓有三門發現平埔族石頭墓或清代墓碑，經與專家學者開會討論，決議仍可進行遷葬。

此外，南區第七公墓及南屯區第十七公墓將於十九日進行評估，市府將評估程序化繁為簡，以最快速度進行文資評估，盼兼顧文資保存及民間古墓遷葬需求。

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