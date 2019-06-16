〈中部〉《台中》反送中腿被打斷 港生籲「一國兩制」

2019-06-16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「撐香港、顧台灣、拒絕一國兩制，捍衛民主自由！」東海大學學生昨晚在路思義教堂旁舉行「我在東海、我撐香港」活動，聲援香港反送中，大批台生、港生聚集支持，還有在港參加反送中行動遭警察攻擊斷腿的港生現身說法，也有港生警告台灣人「票投國民黨，台灣變香港」！

屏科大港生返香港被警攻擊

自稱就讀屏科大的港生在香港參加反送中行動遭警察攻擊，他說自己在天美道被警察打到骨折「我沒有做錯什麼，只是表達訴求！」，「面臨惡霸強權，我們要更堅強，不是軟弱的」，「今天的香港，有可能是明天的台灣」！

到場力挺的立法院副院長蔡其昌表示，反送中活動不只是香港的事，這是關心民主、人權，我們必須聲援香港，同時想想台灣，港台對此事是唇齒相依，國人應努力珍惜、守護台灣得來不易的自由與民主。

東海學生譴責港暴政

「我在東海、我撐香港、反送中！」台灣學生高呼口號，力挺香港反送中行動，譴責香港暴政，暴力對抗議民眾，有港生強調，「一國兩制是騙局，警察不是服務人民，而是對抗人民！」雨傘運動團結公民力量，反送中行動更是公民力量的展現，也呼籲台灣人需嚴肅看待選舉，警告「票投國民黨，台灣變香港！」

更有港生強調「沒有暴動，只有暴政」拒絕一國兩制，他們說，人權立場應一致，要愛與包容，但對於國家機器（香港）的暴力用催淚彈、布袋彈、胡椒彈對付手無寸鐵的人民，不用包容。

現場學生也唱起香港地下國歌、BEYOND的「海闊天空」聲援香港反送中，高呼「七七七，仆街！（香港特首林鄭月娥以七百七十七票獲選特首）」

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