〈中部〉《台中》眼力僅20公分勤學 她獲弘光科大生命勇士獎

2019-06-16

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學十五日舉辦畢業典禮，營養系畢業生吳佳惠，左眼先天白內障，術後只能看到眼前二十公分，她靠用手機拍下課堂板書回宿舍複習，且因家庭經濟關係需打工賺生活費，仍以優秀成績畢業，獲頒「生命勇士獎」，求學精神令人感佩。

弘光科大今年的畢業典禮依學院別分四場次進行，校長黃月桂叮嚀畢業生「學無止境」。今年獲得「生命勇士獎」畢業生有營養系吳佳惠、護理系夜二技黃亭毓、健康事業管理系陳冠雯。

先天白內障 術後視野缺損眼力差

吳佳惠雙眼因先天白內障的關係，手術後視野缺損，尤其左眼侷限於眼前二十公分，上課看不到老師的板書，只能透過手機拍攝記錄或是借看同學的筆記，回宿舍再慢慢費力地細讀，讀書花費時間比其他同學多出一倍以上，但她仍用盡眼力認真向學，還利用課餘時間在學校工讀。

母女皆視障 父過世她需分擔家計

吳佳惠的母親也是視障，要協助處理家務跟打掃。由於家中經濟不寬裕，她高中畢業後想分擔家計，而參與政府開辦的電腦技術班，無奈學成後未有合適職場，工作數年後才重考返回學校唸書，從中壢南下沙鹿求學，大二那年父親去世，求學期間需自給自足，在學校辦公室打工，也學會善用時間打工、讀書，時時刻刻勉勵自己不因身體障礙或家境關係退卻，希望畢業後能找到一份工作，好好規劃未來生活。

吳佳惠說，因為無法騎車或開車，畢業後會回中壢陪伴母親，希望找到的工作離家近，搭公車能抵達的公司，希望能儘快找到工作助家計。

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