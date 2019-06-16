〈中部〉照顧老少 雲縣1.4億建社福館

2019-06-16

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕雲林縣第一座綜合型社會福利館昨天動工，將提供孩童到老人等族群的休憩、學習的多功能場館，總經費一億四千多萬元，預計明年底完工；另縣府將以五千萬元經費整修全縣校園遊戲、運場設施，讓學校成為在地民眾運動的好場所。

中央前瞻補助8200萬元

社福館位在虎尾鎮圖書館旁，占地兩公頃，由中央前瞻計畫補助八千二百萬元，其他由縣府自籌及雲林縣公益彩券盈餘補助。

社會處長林文志表示，將來館內將設置托育資源中心、公共托育家園、老人日間活動空間、輔具資源中心等專業服務空間，還有婦女紓壓空間、長者交流空間及相關休憩場域，服務對象有幼童、少年、婦女、老人及身心障礙者，都可以輕鬆、自在使用館內設施、設備。

將以5千萬改善學校運動場

另有鑑縣內多所學校校園遊戲場、運動場設施老舊、損壞嚴重，雲林縣長張麗善要求教育處及相關單位全面檢視運動及遊戲場安全性。

張麗善表示，為確保學校的運動場所夠安全優質，縣府也積極改善整修，並配合教育部體育署運動i臺灣相關活動，推展全民運動，促進縣民健康，至今已獲中央補助近四千萬元，縣府配合款一千萬元，來改善學校運動場及遊戲場。

縣府全面盤點，包括古坑國中小國中部、大屯，僑真、聯美、仁和、義賢、文賢、吳厝、中正、南光等國小，雲林及林內國中的運動設施與遊戲設備需改善，因經費龐大，縣府已積極向教育部體育署與國教署爭取。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法