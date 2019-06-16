〈中部〉雲縣防疫 剷除1公頃玉米植株

2019-06-16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林水林一處玉米田發現的幼蟲基因鑑定確定為秋行軍蟲，雲林縣府疫情監控處理小組昨天啟動撲滅工作，總計剷除、掩埋一公頃多玉米植株，農業處長張鴻猷強調，秋行軍蟲繁殖力強，要在幼蟲長大羽化前撲殺，若讓牠們羽化要撲滅很困難，呼籲農民要提高警覺；另前天通報兩例疑似案例排除是秋行軍蟲。

撲滅工作昨天一早執行，疫情監控小組僱請多名農工，逐一砍除玉米植株，並就地以挖土機挖掘三公尺深坑洞掩埋，灑上「烏肥」後再覆土，接著整片田噴灑除蟲劑，最後連周邊道路也全面消毒。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，農委會研判目前國內出現的秋行軍蟲，尚屬第一代幼蟲，為避免疫情擴大，採取最嚴密的殲滅行動，田間再加掛性費洛蒙誘捕器監控三個月，確定沒發現秋行軍蟲才能再種植。

玉米田蔡姓田主無奈說，前幾天巡視田間，發現玉米植株有蟲咬痕，因過去從未發現小植株就被蟲咬情況，覺得奇怪，主動通報水林鄉公所農業課，沒想到真的是秋行軍蟲，鄰近三塊玉米田約有一公頃，損失還沒計算。

張鴻猷強調，秋行軍蟲繁殖力強，要在幼蟲長大羽化前殲滅，若讓牠在台灣繁殖要撲滅很困難，尤其接下來是二期稻作插秧期，栽種玉米、水稻等禾本科植物的農民要提高警覺，加強巡視田區，發現有可疑幼蟲要立即通報公所、縣府或防檢局等防疫單位。

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