〈南部〉出版社捐贈2套英語電子書 台南市民免費看1年

2019-06-15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全球最大童書出版社Scholastic，首度將旗下二套英語電子書系統，提供台南市民免費使用一年，原本訂閱費每人每年一千二百元，等於是讓民眾「賺到了」，市長黃偉哲昨與Scholastic台灣區總經理董欣佳聯袂宣布好消息，今年「台南市英語閱讀季」將在七月一日上線。

7月1日上線 黃偉哲盼大家珍惜

黃偉哲說，南市能夠讓Scholastic挑選成為全球首例捐贈電子書，希望大家珍惜這個機會，不必走到英語中心，在家裡就能接觸到即時的英語環境，各級學校也可善加利用這項學習資源。

原每年訂閱價1200元 免費提供使用

Scholastic出版許多書籍曾獲國際大獎，廣獲美國幼稚園及中小學選用教材，哈利波特、飢餓遊戲小說即是Scholastic獨家出版。這次贊助台南的二套英語電子書系統BookFlix及TrueFlix，原需收取會員費，每人每年訂閱價一千二百元，免費提供台南市民使用一年。

董欣佳表示，BookFlix收錄許多知名榮獲國際大獎的英語繪本，每本書會搭配一部英文短片，讓英語學習不再枯燥，適合國小及國中生，而TrueFlix則以學科領域分類，每篇文章著重學科知識，推薦給高中生及成人。

南市府第二官方語言專案辦公室表示，Scholastic也提供世界知名的繪本─大紅狗（Clifford）及小說─飢餓遊戲（The Hunger Games）的圖像使用權，由市府設計國小及國中英語閱讀護照，藉由偶像代言，提升學生英語學習興趣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法