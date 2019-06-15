〈南部〉高市修法通過工廠限用低硫油 拚今冬上路

2019-06-15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局防制空污，首推工廠限用低硫油，鎖定一百八十七家工廠，燃燒設備仍使用液體燃料，納入高市環境維護管理自治條例，違者最高可罰十萬元，力拚今年冬天上路，將可減少四成硫氧化物。

防制空污 納管187家工廠鍋爐

高市空氣品質不佳，主要指標污染物是細懸浮微粒PM2.5，其中硫氧化物為PM2.5前驅物之一；據市府統計，去年工廠等固定污染源的空污排放量近六萬五千噸，其中硫氧化物約占二成六，排放量為一萬六千七百多噸。

環保局提出源頭管制策略，鎖定一百八十七家使用燃燒設備工廠，包括鍋爐、加熱爐及反射爐等，共約五百多個鍋爐，仍使用重油及燃料油等液體燃料，推動使用含硫量在○．三％以下的低硫油，管制硫氧化物排放，降低空氣污染負荷。

估減四成硫氧化物 違者可罰10萬

環保局更納入高市環境維護管理自治條例，經本次議會三讀通過，已送行政院核定，違者可開罰二萬至十萬元，並限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰，將由中油生產低硫油，提供給在地工廠使用。

環保局表示，工廠使用低硫油雖會增加購油成本，但因使用後硫氧化物排放量會降低，相對須繳納的空污費也跟著降低，對工廠整體營運成本影響不大，卻能降低高市空氣污染，力拚今年冬天上路。

環保局初估每年可減少六百四十四噸硫氧化物排放，大約一座中油大林煉油廠整年的硫氧化物排放量，搭配高雄港商船今年須改用含硫量○．五％以下的燃料油，總計可年減六千噸硫氧化物排放量。

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