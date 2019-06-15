〈南部〉陳情建水母館韓市府沒下文 總統府速回應

2019-06-15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕生態攝影師宋永泰本月四日趁著總統蔡英文參香林園區三元殿機會，遞交為林園濕地公園請命陳情書，希望解決濕地公園設施不足及設置水母館願望，沒想到獲得總統府迅速回應，他說，曾向韓市府團隊提出同樣建議，卻石沉大海。

生態攝影師為林園濕地公園水母請命

蔡英文四日前往三元殿參香，宋永泰拿陳情書及水母照片試圖當面向總統陳情，最後由總統隨行人員代為收下。宋永泰前晚從綠島返家，赫見總統府公共事務室信箋，對他的建議回應，他說「有被尊重的感覺」，更沒想到總統府會這麼快回應。

驚喜總統府迅速回應「有被尊重的感覺」

宋永泰長期拍攝水母生態，其中「水母櫻花」作品曾被高市府養工處作為行銷使用，林園圖書館現在掛上該幀照片，他大力推動台灣水母湖，不少遊客就是看到他的作品慕名而來。

他表示，生態保育是世界潮流，水母湖又是台灣唯一，林園濕地公園雖只是個小公園，但附近有「市境之南樹」、連續九個月牙灣的美景，發展潛力無窮。

宋永泰︰曾建議韓市府 但石沉大海

宋永泰陳情內容主要為增設遮陽避雨設施，且地方有水母館倡議，都可讓遊客有歇息之處，希望總統蔡英文能給予協助；總統府回應會將建議陳交行政院及高雄市政府。

他說，曾透過管道向韓市府團隊提出相同建議，但未獲任何回應，沒想到總統府會真的回覆，希望水母湖有機會跨出一大步。

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