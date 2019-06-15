〈南部〉秋行軍蟲入侵 台東首處玉米田焚燬

2019-06-15

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣鹿野鄉一處占地二點三分的玉米田，日前發現疑染秋行軍蟲後通報，十三日傍晚確認為台東首例後，台東縣政府等單位昨天派員砍除、焚燬，縣府農業處副處長許家豪表示，另在這塊玉米田周邊一公里內，發現兩處玉米田疑遭秋行軍蟲入侵，已採檢體送驗，若經確認仍須砍除焚燒。

周邊1公里內 另2處疑遭入侵

「秋行軍蟲啃食嫩葉的威力好驚人。」玉米田確認遭秋行軍蟲入侵的黃姓農民表示，秋行軍蟲專門找半開花的玉米株，去吃最嫩的葉子，沒施灑太多農藥的兩分多玉米田，不論大小株無一倖免，想不到距離幾百公尺遠，同樣栽種甜玉米、約四點三分的自家農地同樣受到波及，台東農改場人員十三日採樣送驗，同一天傍晚得知第一塊染蟲的田要銷燬，擔心到睡不著。

昨天上午十時，縣府農業處、台東農改場及鹿野鄉公所人員合力完成銷燬任務，短短二十分鐘，占地二點三分的玉米株全數夷為平地，隨後動用機具將砍除的玉米株集中在田中央，再以柴火焚燒。

許家豪表示，黃姓農民十三日發現一公里內的另一塊自家玉米田也有疑似秋行軍蟲跡象，已採檢體送驗，昨天銷燬已確認遭秋行軍蟲入侵的玉米田過程中，在鄰近的另一塊玉米田也發現疑似蹤跡。

噴殺蟲劑 並加掛性費洛蒙誘集器

許家豪指出，遭砍除甜玉米的農地，後續將由台東農改場進行全區噴灑殺蟲劑，處理後的農田，都需加掛性費洛蒙誘集器，等三個月後無蟲跡後，始得耕作，而相關銷燬及休耕，縣府將分別依法補償。

食用玉米一分地約補償1萬3000元

依農作物查估補償標準，食用玉米一分地約補償一萬三千元，昨銷燬二點三分，可補助約兩萬九千九百元。

鄰近卑南鄉啟動自主防疫措施

同樣以農業為主的卑南鄉雖尚未傳出秋行軍蟲的蹤跡，因緊鄰台東首例的鹿野鄉，卑南鄉公所不敢忽視，昨天緊急召集各村村長、村幹事、田調人員與各產銷班班長，進行秋行軍蟲防治作戰說明會，並立即啟動自主防疫措施。

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