〈南部〉留住恆春偏鄉老師 擬新建宿舍

2019-06-15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島學校教師流動率偏高，屏東縣政府今年將辦理國小教師甄選，也都鎖定偏鄉地區優先，甚至將新建公教宿舍吸引優秀老師長留，而部分小學校為了留下好的代理老師，刻意將代理教師招考安排與全縣甄試同日，希望讓願意留下的好老師多一層優勢。

根據「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」規定，甄選上分為三次招考，其中擁有教師證的「一招」大多有三年保障，僅有教育學程的「二招」或僅大學畢業資格的「三招」，都需每年重新考試，導致偏鄉孩子常有每年換老師的窘境。

學校招考代理教師與全縣甄試安排同日

一名偏遠地區學校校長表示，受限於法令規定，為了留下優秀的「二招」、「三招」代理老師，只好把代理教師招考安排與全縣甄試同日，阻止擁有教師證的人「騎驢找馬」，間接保護希望留在偏鄉的優秀代理老師。

偏遠的學校行政人員說，以恆春半島來說，過去偶有招考或甄選分發的老師，開學一個多月甚至一兩週，就打退堂鼓，難得遇到優秀且有熱忱長留當地的人選，雖然沒有教師證，學校都希望找方法留下他們。

屏縣府教育處副處長楊英雪指出，不反對偏鄉學校將代理教師招考安排與全縣甄試同日，這也是穩定學校師資的方法，今年屏東教師甄選將於本月底舉辦，共有一千四百九十一人報考，錄取率百分之二‧九。

此外，屏縣府斥資一點八億元，新建以教職員為主的恆春地區公教宿舍，預計明年六月完工啟用，規畫單人及雙人套房共一百六十五間房，由恆春地區教職員優先申請，其餘供外地公務員申請，盼提升教師留任意願。

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