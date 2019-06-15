〈南部〉台南新營、鹽水、仁德 遭秋行軍蟲入侵

2019-06-15

〔記者楊金城、吳俊鋒／台南報導〕跨過嘉義八掌溪，直抵仁德鹽水溪，秋行軍蟲疫情流竄台南市，直逼高雄市，在新營、鹽水和仁德的玉米田有農民通報發現蟲蹤，經採集檢體，連夜送農委會防檢局鑑定後，證實是秋行軍蟲，市府昨天緊急展開防治會議，要防堵疫情，降低農民損失。

黃偉哲召開會議 研擬補貼措施

市府昨在麻豆區公所召集各區公所及農會，由市長黃偉哲主持秋行軍蟲疫情監控處理緊急會議，黃偉哲對南市也淪陷表示遺憾，要求依照秋行軍蟲疫情防治SOP確實執行，也會研擬相關補貼措施因應。

確認受害範圍後 將剷除、銷毀

農業局副局長李建裕說，目前發現的都是幼蟲，在還不能飛行之前，必須立刻防治，避免擴大，現在先封鎖管制，在確認受害作物範圍後，進行剷除、銷毀，籲請農民多進行田間巡查，一有動靜，立刻通報。

銷毀休耕 農委會每公頃補助4.5萬

李建裕表示，新營太子段食用玉米二釐地、鹽水舊營段一．四五公頃青割玉米、仁德二公頃食用玉米田出現秋行軍蟲，將待防檢局核發管制區後，才進行耕除玉米就地掩埋，作物銷毀後要休耕三個月，農委會每公頃補助四萬五千元，但對作物銷毀部分如何補貼？農委會和縣市政府尚未協議如何鑑價、補貼標準和誰負擔補貼經費。

仁德的玉米田也傳出案例，等於秋行軍蟲已跨過曾文溪、鹽水溪，一路來到南邊，因緊鄰高雄，防疫工作上緊發條。

鼓勵通報 經確認可獲一萬獎勵金

農業局表示，為擴大受理秋行軍蟲通報快速篩選疑似蟲體，即日起至六月廿一日止，通報人只要提供發現秋行軍蟲的詳細地點、秋行軍蟲清晰圖像檔案、植株受害狀圖像檔案及通報人聯絡資料，經專家鑑定確認為秋行軍蟲，即可獲得農委會頒發一萬元獎勵金。

民眾如發現可疑秋行軍蟲，可透過農委會防檢局通報專線0800-039-131、農改場、農糧署南區分署、農業局、公所、農會通報。

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