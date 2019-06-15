〈南部〉韓國瑜堅帶職選總統 高市民進黨團︰勿成首位被罷免直轄市長

2019-06-15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會民進黨團昨指出，奉勸市長韓國瑜自行請辭，不要成為台灣自治史上第一個被罷免的直轄市市長。

勸韓自行請辭 勿讓市政擺爛陪葬

民進黨團表示，前晚韓國瑜接受電視專訪時，被問到是否會帶職參選總統時回應，「絕對不可能說把高雄市政放掉，屆時競選總部會放在高雄，該做的市政繼續做，某些假日就進行競選活動」、「代表我的心不會離開高雄，我判斷我會更瘦、會更瘦……云云」。

黨團解讀為「韓國瑜堅持把高雄當跳板、當備胎，即使高雄市政繼續擺爛陪葬也在所不惜。」

赴行政院會 市政重大議案狀況外

黨團指出，韓國瑜前天是今年首次參加每週四舉行的行政院院會，院會中有關高雄從登革熱防疫費用撥付、南部國際機場評估、捷運黃線中央補助八百餘億元、捷運紅線路竹延伸段中央補助二七二億元、捷運林園線等待高雄市政府評估報告、大林蒲案行政院已同意補助一○四五億元經費、鐵路地下化後的地下道與陸橋拆除工程加碼補助四．四億元等，攸關高雄市政的重大議案，韓國瑜完全在狀況外。

黨團質疑，韓國瑜擔任全職市長半年，仍然對市政表現出如此無知，若再加上競選總統的身分，套一句行政院長蘇貞昌的話，「不要只有講，能做到最重要。」

黨團期待市長保重身體，但高雄市民擔心的不是市長變瘦或變胖，而是高雄不能在韓市府的施政廢弛下，變成面黃肌瘦、營養不良的城市。

黨團提醒，每個人一天只有廿四小時可用，市長、總統候選人都一樣，重點不是競選總部設在高雄，而是心思與氣力放在何處？

若帶職參選總統 63％市民支持罷免

黨團依據民調公司對高雄市民所做民調顯示，韓國瑜若帶職參選總統，支持罷免市長高達六十三％，奉勸韓市長自行請辭，不要成為台灣自治史上第一個被罷免的直轄市市長。

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