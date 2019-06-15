〈台北都會〉反送中當下 鄧家基今出席海峽論壇

2019-06-15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕香港政府修訂「逃犯條例」，引發百萬港人上街頭抗議，時機敏感，而海峽論壇於今日在中國福建登場，但台北市政府仍決定由副市長鄧家基率隊出席，至於台北上海雙城論壇，市府官員表示，「目前沒接到市長不參加的訊息」。

台北上海雙城論壇 柯沒說不參加

台北上海雙城論壇籌備進度，北市府大陸小組執行秘書楊慶輝表示，本月底將派員赴上海與對方討論舉行的形式、日期、地點等，希望有共識，只是從年初一直到最近發生香港抗議事件，一直沒談成，也不知道這次談的結果，若沒有共識可能要再去一次，但目前沒接到市長不參加的訊息。

陸委會呼籲 部分縣市取消參加

第十一屆海峽論壇將在今日登場，陸委會上週公開呼籲，國人、團體不要參加涉及「民主協商」探索「一國兩制」的海峽論壇活動，部分縣市取消參加，但北市府最後仍決定，循慣例由鄧家基偕同三名秘書人員前往參加。

鄧家基︰參加原因就是「交流」

鄧家基表示，參加海峽論壇活動已報移民署核定，北市府參加原因就是「交流」，如果兩岸連交流都沒有，如何落實互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解這「五個互相」。

鄧家基強調，市府立場是只要對兩岸和平發展有幫助，都可以做，但一定會謹守國家的尊嚴和相關規定，這是他第四次去，過去在郝龍斌市長時，北市府也有派人參加。

不過看在議員眼中仍有疑慮，社民黨市議員苗博雅直言，海峽論壇就是中共舉辦的政治秀，向來是藍營政治人物顯示自己親中立場的舞台，與民生問題毫無關係，只是兩岸權貴在演戲。

議員苗博雅︰執意參加 不知有何幫助

苗博雅說，今年初中國國家主席習近平「習五點」威脅台灣，揚言推動一國兩制台灣方案，現在香港的「反送中」也證明一國兩制的惡意與危險，市府執意派出市府高層參加這場政治秀，實在不知道對台北市政有何幫助。北市府副發言人柯昱安強調，所有行程安排均不涉及「一國兩制台灣方案」、「民主協商」等政治議題。

民進黨市議員李建昌則呼籲鄧家基要有「GUTS」，藉由海峽論壇的場合發表北市府、台灣聲援香港民主自由的立場，不要軟趴趴像哈巴狗。

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