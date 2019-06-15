〈台北都會〉新節目挨批公器私用 柯文哲：去看小英做的事

2019-06-15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲本週三起在YouTube官方頻道推出新節目「這就是科學」，引來藍綠北市議員質疑公器私用。柯文哲昨下午受訪時被問到此事，先反問記者「哪個議員」，接著柯酸說，如果是民進黨議員「就請他們去看小英總統最近做的事」，如果是藍的議員也還好。

柯推出「這就是科學」網路節目，市府副發言人柯昱安坦言，使用市政資源，並強調希望藉此呈現柯Ｐ的專業和科學，凸顯和其他政治人物的不同，打造個人品牌形象，挨批根本是公器私用。

柯文哲昨下午出席警察局金吾獎頒獎典禮，接受媒體聯訪被問到此事，柯先是反問記者「哪個議員？」記者回說有民進黨議員洪健益、國民黨議員汪志冰、游淑慧等人，柯接著表示，如果是民進黨的議員，就請他們去看小英總統最近做的事；如果是藍的議員，也還好。

柯文哲說，他常說自己在完成蔣渭水九十年前沒有完成的命運，要當作一種社會運動、新文化運動，所以很多觀念要透過自己來說明，把觀念推行到全台灣，「對我來講，改變政治文化是重要的社會運動，每天做的工作就是改變台灣的政治文化。」

網路節目的影片背景出現時鐘指著「八點二○分」，有網友聯想到「二○點二○分」，似乎是指參選二○二○總統大選，柯文哲被問到時，傻住地問說「八點二○分跟二○二○有什麼關係？」隨後想通後就說，「齁齁齁」，表示時鐘幾點不是他決定，但負責籌畫該節目的柯昱安稱留給外界解讀，柯則說，「不要理他」。

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