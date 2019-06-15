〈台北都會〉基隆愛心豆漿店 百分考卷換早餐

2019-06-15

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市成功一路嘉品豆漿店鼓勵學生努力學習，只要是仁愛區國小學生，憑一百分考卷就可換五十元早餐，豆漿店老闆余育騰說：「小朋友臉上開心喜悅的笑容，是用再多金錢也買不到的幸福感、成就感」。

余育騰說，他開豆漿店廿幾年，秉持取之於社會用之於社會的理念，十七年前推出「成功國小學生，一百分考卷換卅元早餐」，實施以來，受到成功國小學生的歡迎，有的小學生都已經出社會賺錢，來吃早餐還會開心地說，他以前都來吃不用錢的早餐，因為拿一百分的考卷就可換早餐吃。

余育騰說，看到小朋友站在店門口童言童語說，老闆我考一百分要來換早餐，小朋友的開心喜悅全寫在臉上，他這個當老闆的內心成就感比賺錢發財還高興，現在擴大到全仁愛區的小學生都可以拿百分考卷換早餐。

仁愛國小校長彭麗琪、成功國小校長陳怡君昨天代表學校致贈感謝狀給余育騰，感謝他對學生的鼓勵照顧；基隆市議員童子瑋也到場感謝，童子瑋說，他超愛這家店的蛋餅，一週吃三次，只可惜他讀國小時，老闆還沒開店，不然他要努力考一百分，拿考卷換好吃的早餐。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法