〈北部〉宜縣府基層座談 「媽祖」為題惹議

2019-06-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府預計十七日到七月五日，巡迴全縣十二鄉鎮市、頭城及蘇澳區漁會，辦理十四場基層座談，座談日程表卻以「宜蘭媽祖蔭台灣–二○一九北台灣媽祖文化節活動暨基層座談會」為題，外界質疑座談只談媽祖文化節？縣府回應，媽祖文化節只是其中一部分，絕非單一主題。

外界質疑座談只談媽祖文化節

縣府每年辦理基層座談會傾聽民意，並藉此宣導施政方針，林姿妙上任後將首度出席這項活動，根據縣府規劃，十七日到頭城及蘇澳區漁會座談，之後陸續到十二鄉鎮市舉辦，每場次約兩小時，舉辦地點包含鄉鎮公所、市民活動中心、鄉鎮圖書館。

宜蘭縣辦理的北台灣媽祖文化節，預定九月六日（農曆八月八日）啟動，以海陸兩棲方式遶境祈福，縣府發給各單位的座談日程表及部分公文，以「宜蘭媽祖蔭台灣–二○一九北台灣媽祖文化節活動暨基層座談會」為名，有些人認為，往年的縣府基層座談，是想了解民意與地方建設，若只談媽祖文化節，將淪為「一言堂」，根本沒有辦理的必要，擔心今年座談變質。

民政處︰非單一主題 聽取基層建言

縣府民政處指出，基層座談不會只談媽祖文化節，縣長林姿妙巡迴各鄉鎮市，向縣民報告施政計畫、各地的發展願景，漁會的兩場次座談，說明農漁業政策、先前到上海招商的成果。

民政處強調，媽祖文化節是縣內重大活動，也是施政一環，經由座談會聽取縣民意見，絕非單一主題，一併聽取基層對縣政的建言。

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