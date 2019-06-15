〈北部〉竹縣首例 一玉米田遭秋行軍蟲入侵

2019-06-15

〔記者黃美珠、廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市一處玉米田，昨天確認遭水稻品系秋行軍蟲入侵，為新竹縣首例。因周邊就是稻田，縣府今天早上八點將配合防檢局啟動緊急防疫措施，深挖地面三公尺後就地掩埋植株、覆蓋烏肥以撲滅其幼蟲，並掛上秋行軍蟲性費洛蒙誘蟲器，進行場址監控三個月，避免擴散蔓延。

深挖地面三公尺 就地掩埋植株

縣府十二日接獲通報，陳姓農友發現玉米田內疑似有秋行軍幼蟲，當天立刻動員前往現場採集檢體和做初步形態鑑定，研判應該是秋行軍蟲，隨即送十隻幼蟲做分子鑑定，且經DNA比對，昨午宣布確認是秋行軍蟲無誤。

縣府已啟動緊急防疫措施

縣府農業處表示，這處玉米田栽種紅鬚玉米筍約兩分地，定植約有一個月，周邊還有其他稻田，已圍起黃色警戒線提醒所有人注意。

這名農友平時極注重田間管理，採友善方式經營，過去平均五天會噴灑一次生物製劑防治蟲害。採樣當天，兩分地的玉米只找到數十株受到危害，這名農友配合縣府，暫時改以化學農藥防治。

農業處表示，今天早上八點，縣府將就地深挖三公尺掩埋植株，再噴灑烏肥加強防治力道。

宣導通報 確認後有一萬元獎金

相鄰的新竹市，昨天也由市府成立「秋行軍蟲災害緊急應變小組」， 建立跨局處連絡窗口，加強向民眾及農民宣導即刻通報，確認後將現地焚化或掩埋。

每筆通報確認後縣市相同，會發一萬元獎金。新竹市通報電話1999或（03）521-6121轉249，新竹縣通報電話（03）551-8101轉2910。

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