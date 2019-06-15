〈北部〉苗副縣長轉PO挺送中 議員批恥辱

2019-06-15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕百萬香港民眾為捍衛民主，走上街頭遊行，反對「送中」（逃犯條例） 修訂，引發國際、國內社會聲援；苗栗縣副縣長鄧桂菊卻在個人臉書轉PO台大教授張麟徵、政論名嘴黃智賢支持「送中」的看法，引來縣議員陳光軒批評「感到恥辱！」鄧桂菊事後似乎發現不妥，連忙將PO文刪除。

記者昨天中午致電鄧桂菊求證，問及是否挺「送中」？鄧強調「哪有，我只是轉貼黃智賢的看法」，並說「現在是用餐時間，我不去做任何評論」，隨即掛上電話。

鄧桂菊於前天深夜，在個人臉書轉PO「台大教授張麟徵（FB轉）我來給這群法盲普及下常識」，內文列出五點支持「送中」的論述；昨天上午又於個人臉書轉PO，指「另一邊的聲音...黃智賢說『逃犯條例』...我在我節目《夜問打權》，連續三天，揭開香港逃犯條例的真相。太多人不誠實。把謊話說一千遍，來騙想被騙的人。」條列六點支持「送中」見解。

陳光軒見到鄧的臉書轉PO文，擷圖在個人臉書批評，「鄧桂菊副縣長，身為一個『自由、民主、法治』國家的縣市副首長，竟然去聲援香港《逃犯條例》（送中條例）的修訂，真的是讓人感到瞠目結舌、不可思議！身在民主法治國家，難道妳嚮往著中國的獨裁？身為苗栗人、代議士，我真心感到恥辱！」

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