〈北部〉卓蘭葡萄災損16年最慘 即起現金救助

2019-06-15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄、泰安鄉等地生產的甜柿因冬季高溫少雨，開花率低減少近四成，影響結果產量。而卓蘭鎮巨峰葡萄、後龍鎮西瓜，則因鋒面大雨導致葡萄水傷嚴重。經農政單位會勘後，行政院農委會已公告受理甜柿、葡萄及後龍西瓜的現金救助，其中卓蘭巨峰葡萄受害情況為十六年來最慘，卓蘭農會粗估損失金額恐達兩億。

南庄、泰安甜柿 後龍西瓜也可申請

苗栗縣政府農業處指出，由於旱災造成的甜柿、豪雨導致的葡萄、後龍鎮西瓜災情，所申請救助項目損失率達兩成以上者，依不同水果種類依栽種公頃數發放天然災害救助金，即日起至二十四日止，請農民至所在地鄉鎮市公所辦理。

由於五月份鋒面連續強降雨，積水宣洩不及，導致葡萄果樹根部泡水過久，出現缺氧現象，根系更因為水量過多缺氧，無法順利輸送養分到葡萄果實，影響果實的成長，受害面積約三百公頃，損失更是十六年來最慘重。

後龍西瓜水傷 損失金額600萬

而苗栗縣最大西瓜產區後龍鎮，同樣因為梅雨造成西瓜水傷，導致西瓜剖開後果肉已經腐爛，讓不少瓜農受損嚴重，粗估受害面積三十公頃、損失金額六百萬元。

暖冬雨水少 甜柿損失1700餘萬

至於甜柿狀況，則因暖冬加上三月花期前雨水少，導致開花率不如預期，且暖冬使得甜柿的低溫休眠期不足，無法儲存足夠養分，果實同樣無法得到充分養分挹注成長，影響甜柿結果率以及產量，讓農民叫苦連天，受害面積約一百四十六公頃、損失金額一千七百餘萬。

另外，苗栗縣六百公頃稻田因葉稻熱病受損，不過，苗縣府農業處農務科指出，因農委會農糧署將葉稻熱病列為病蟲害，非天然災害所以未公告救助。

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