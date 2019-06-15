〈北部〉石門水庫熱氣球嘉年華 今天起跑

2019-06-15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為期九天的第四屆「桃園石門水庫熱氣球嘉年華」，今天起至廿三日在南苑生態公園熱鬧登場；市府觀光旅遊局提醒，活動期間將吸引大量車潮湧入石門水庫，鼓勵民眾假日期間多利用免費接駁車及大眾運輸工具前往活動會場，以免塞在車陣中，影響出遊興致。

首批報名秒殺 第二梯次17日開放

觀旅局長楊勝評表示，今年熱氣球升空繫留體驗分二梯次網路報名，第一梯次十五日至十八日提供八百個名額，十日上午十點半開放隨即秒殺，但民眾不用擔心，第二梯次六月十九日到廿三日一千個名額，將於十七日上午十點半開放報名。

繫留體驗視天候取消 可電話查詢

楊勝評表示，熱氣球升空繫留體驗每天有清晨場、黃昏場二個時段，若網路報名者臨時無法到場，才開放現場報名，每人每次五百元，桃園市民或憑桃園市民卡可享市民價八折優惠；不過，熱氣球升空繫留體驗須天氣良好才可升空，若風力較強或下雨就不開放體驗，建議已預約的民眾在出發前，可先打電話查詢當日是否正常執行，查詢請電洽：0988-169193，服務時間為活動期間上午四點至七點半、下午二點半至晚上七點。

搭台灣好行前往 兌換限量好禮

另外，由於週末假日車多且園區車位有限，建議民眾搭乘台灣好行石門水庫線前往，購買一日券還可憑當日券到嘉年華服務台兌換限量好禮，或是搭乘七一○線「大溪︱捷運永寧站」公車，至終點站「大溪觀光橋」後，再轉搭紫線假日接駁車。

自行開車的民眾則可由石門水庫中線收費站進入，將車輛停放於北苑停車場；也可停放於龍潭區民治路、民有路路邊停車格，轉搭橘線假日免費接駁車，或是停放於大溪橋頭停車場，轉搭紫線假日免費接駁車。

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