〈北部〉桃園首例 秋行軍蟲入侵中壢

2019-06-15

〔記者許倬勛／桃園報導〕秋行軍蟲大舉入侵全台各地，昨經行政院農委會動植物防疫檢疫局鑑定蟲體，桃園市確定出現首例，市府農業局拉起警報、嚴陣以待，呼籲民眾發現一定要立即通報，第一時間將幼蟲殲滅，避免疫情蔓延。

市府成立疫情監控處理小組

市府已召集農業等局處組成「秋行軍蟲疫情監控處理小組」，截至目前共接獲十件通報，前九件均為誤報或外觀相似的玉米螟及斜紋夜盜蟲，前天接獲中壢區農友通報，經採樣送防檢局鑑定，確認桃園市出現首例秋行軍蟲。

一處玉米田淪陷 作物已燒毀

害蟲現身於中壢區中原段一處兩坪大的玉米田，前日農友在照料作物時，發現葉片遭啃咬、佈滿小洞，細看赫見褐色蟲影蠕動，趕緊使用農藥噴灑殲滅，並通報農業局會同防檢局、公所等單位到場勘驗；玉米田雖僅兩坪大、屬於一般家庭菜園，但防檢局人員初判褐色小蟲外觀吻合秋行軍蟲、共有廿多隻，不敢大意，按標準程序採樣檢體、剷除農田、燒毀作物，並勘查附近農田，初步研判蟲害尚未擴散。

管制3個月 並發放休耕補償金

農業局農務科長洪彩燕說，經送驗確認是秋行軍蟲後，防治人員在周圍農田預防性噴灑農藥，將持續監控三個月，待害蟲絕跡後，才能再度種植，管制期間依照「植物防疫檢疫法」規定，發放休耕補償金，原則以每公頃四萬五千元補償，確切金額則由估價小組決定。

洪彩燕說，秋行軍蟲幼蟲主要特徵為身體背部每個體節有四個斑點，連起呈梯形，頭部有倒Ｙ形紋路，主要危害玉米、水稻、小麥、高粱等禾本科作物，桃園市的水稻種植面積約一萬三千公頃，屬大宗農作，小麥、玉米、高粱等作物多為零星耕種。

21日前通報確認者 發萬元獎金

市府表示，民眾若發現可疑害蟲，請收集植物蟲害特徵及蟲體相片，並提供發生地點及聯絡人資訊，透過防檢局專線○八○○○三九一三一、防檢局防疫小尖兵臉書或防檢局Line@進行通報，廿一日前經鑑定確認為秋行軍蟲自然入侵危害屬實者，農委會將提供通報獎金新台幣一萬元。

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