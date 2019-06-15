〈中部〉台中市和平區長涉賣官、背信 監院通過彈劾

2019-06-15

〔記者黃欣柏、張軒哲／綜合報導〕台中市和平區長林建堂涉嫌在當選區長前「賣官」收賄二十萬元，此外還因土地糾紛捲入背信罪，監察院認定林建堂違反「公務員服務法」情形明確，近日通過監委蔡崇義、高涌誠所提之彈劾案，全案將移送公務員懲戒委員會審理。

林建堂：三審未定讞 監院有點越權

對此，林建堂昨表示，監察院起碼等三審定讞再彈劾也不遲，自己尚仍為民服務，監察院有點越權。

據了解，林建堂在二○一四年間以國民黨籍參選和平區區長，當時他疑為籌措選舉資金，以「當選後提供機要秘書一職」為對價，向地方人士王秋助收受二十萬元賄款，後來林順利當選，雖履行承諾讓王男兒子王正顯擔任區公所機要秘書，但僅過兩年就拔官換人，疑因此引發王秋助不滿，向檢警舉發此收賄案。

台中地院一審依準收受賄賂罪將林建堂判刑一年並褫奪公權三年，台中高分院二審亦維持原判，全案仍在最高法院纏訟中。

除收賄案外，林建堂另涉於二○○七年二月間讓張姓民眾借名登記土地，使不具原住民身分的張男取得原住民保留地耕作使用權，十年後張男的兒子想終止借名契約，林卻寄發存證信函否認曾借名登記，主張土地是自己依法購得，因此吃上背信罪官司，台中地院去年八月依背信罪將林判刑六月，得易科罰金。

監委蔡崇義、高涌誠認為，林男違失事證明確且情節重大，已違反「公務員服務法」相關規定，構成應受懲戒事由，因此依法提案彈劾，監察院於本月十一日審查通過此彈劾案。

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